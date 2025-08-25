В Сосновском районе Челябинской области в поселке Красное поле, который также называют челябинской «Рублевкой» за близость к городу, построят новый 10-этажный жилой комплекс. Проект одобрила компания «Маг экспертиза», сообщается на сайте госреестра.
«Строительство нового жилого комплекса под Челябинском. Застройщик нового ЖК — компания „Бетотек на „Космонавтов“. Положительное заключение выдано экспертной организацией „Маг экспертиза“ 25 августа 2025 года“, — сообщается на сайте.
Новый ЖК на 100 квартир возведут к четвертому кварталу 2027 года. Его общая жилая площадь — 4400 квадратных метров.
В жилом здании будут однокомнатные и двухкомнатные квартиры и студии. Средняя площадь квартир — 44 квадратных метра. На придомовой территории предусмотрено 53 места для парковки автомобилей. Также планируется благоустроить придомовую территорию. Там сделают детскую и спортивную площадки.
