Платформа Max внедрила электронную подпись «Госключ» в мессенджер

Технология мобильной электронной подписи «Госключ» внедрена в российскую цифровую платформу Max. Теперь пользователи могут подписывать электронные документы непосредственно в мессенджере Max, сообщили 25 августа в пресс-службе платформы.
«Технология мобильной электронной подписи "Госключ" впервые интегрирована в мессенджер», — подчеркнули ТАСС в пресс-службе. В компании пояснили, что нововведение позволит клиентам банков, операторов связи и других организаций оформлять согласия на обработку персональных данных, заключать договоры и подписывать дополнительные соглашения прямо в чате.
Процесс организован так: компания отправляет клиенту документ через Max, к файлу прикладывается ссылка для запуска «Госключа». Пользователь подписывает документ электронной подписью, после чего возвращается в мессенджер и может скачать или переслать подписанный файл. Первые компании смогут воспользоваться сервисом до конца года.
Российская цифровая платформа Max представляет собой мессенджер с функциями аудио- и видеозвонков, обмена сообщениями, передачи файлов и денежных переводов. На платформе также есть бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-боты для решения ежедневных задач пользователей.
Ранее в Минцифры России поясняли, что интеграция «Госключа» с мессенджером Max направлена на упрощение процедуры подписания электронных документов. В ведомстве пояснили, что использование самого мессенджера не является обязательным для работы с сервисом электронной подписи.
