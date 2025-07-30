Минцифры опровергло обязательность мессенджера Max для «Госключа»

Использование мессенджера Max не является обязательным условием для работы с сервисом «Госключ». Об этом заявили в Минцифры РФ.
По словам представителей Минцифры, передает РИА Новости, интеграция мессенджера Max призвана упростить процесс направления документов на электронную подпись через «Госключ». Однако наличие мессенджера Max не требуется для полноценного доступа ко всем функциям сервиса.
Ранее сообщалось, что мессенджер Max выступит обязательным инструментом для получения документов, требующих электронной подписи через приложение «Госключ». Все документы, подлежащие электронной подписи в рамках коммерческих сервисов — в частности, соглашения при совершении сделок с недвижимостью или при оформлении SIM-карт, — должны направляться пользователям через сервис Max.
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