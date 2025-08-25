Бойцы группы «Канады» успешно выявили и уничтожили сразу два автомобиля ВСУ, а также полевой склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Амбарное. О действиях спецназа «Ахмат» Минобороны России на Харьковском направлении сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Склад с боеприпасами тоже отличился не лучшей маскировкой. Стоял себе в ожидании наших дроноводов. Теперь его содержимое стало частью пейзажа», — написал Кадыров в своем telegram-канале. По словам главы Чечни, техника ВСУ «решила устроить коллективное собрание», однако попытка оказалась неудачной и быстро завершилась ликвидацией объектов.
По мнению Кадырова, такие эпизоды становятся привычным сценарием для ВСУ на данном участке фронта. Он подчеркнул, что попытки украинских военных укрепить свои позиции регулярно пресекаются силами российских подразделений.
