Солдаты РФ начали важное наступление на последние рубежи противника в ДНР: карта СВО за 25 августа

Российские военные начали активное наступление в районе Константиновки в ДНР. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин. Он неоднократно говорил о том, что данный город имеет очень важное значение для солдат ВС РФ, так как он является важным логистическим центром снабжения украинских сил для всей Краматорско-Славянской агломерации.
Бои на купянском направлении находятся в центре внимания на протяжении многих месяцев. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине — в материале URA.RU.
Донецкий фронт
Начало новой фазы: константиновское направление
Российские военные начали активные наступательные действия в районе города Константиновка, отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, российские подразделения вошли на окраины города, а также продолжают освобождать близлежащие населенные пункты.
Пушилин подчеркнул стратегическую значимость этого направления. «Мы видим, что уже наши группы заходят и достаточно раздергивают противника и на окраинах самой Константиновки», — отметил глава ДНР. Он добавил, что особое внимание сейчас уделяется также населенному пункту Клебан-Бык. По его словам, взятие данног опункта позволит российским силам улучшить тактическое положение и подготовить условия для дальнейшего продвижения на запад.
Сама Константиновка также имеет особое значение. Город расположен к северо-западу от Дзержинска и к западу от Часова Яра, которые были освобождены российскими войсками в 2025 году. Данный населенный пункт также является главным логистическим центром для ВСУ на данном фронтовом участке. Солдаты из группировки «Юг» также заняли более выгодные позиции в районах населенных пунктов Северск, Федоровка, Марково и Дроновка (ДНР).
Днепропетровская область
Штурмовые подразделения ВС РФ также прорвали оборону ВСУ на реке Волчья при освобождении села Филия в Днепропетровской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделения штурмового батальона 80-го гвардейского танкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии, входящие в состав группировки войск «Центр», форсировали реку Волчья и успешно преодолели укрепленные позиции противника. Кроме того, во время операции мотострелковые подразделения поддерживали артиллерийские расчеты и операторы FPV-дронов, которые наносили удары по позициям противника. Также при освобождении Новогеоргиевки в Днепропетровской области удалось захватить большое количество пулеметов и винтовок производства самых разных стран, передает Пятый канал.
Краснолиманское направление
Подразделения группировки войск «Центр» поразили несколько украинских бригад в районах Красноармейска, Красного Лимана, Родинского, Белицкого, Димитрова и Муравка. По информации Минобороны, в результате ударов были нарушены логистические цепочки противника и снижена его боеспособность на ряде направлений.
Сумское направление
Бойцы из группировки «Север» ударили сразу по нескольким соединениям ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Сообщение размещено в telegram-канале ведомства. По данным министерства, атаки были осуществлены в районах населенных пунктов Иволжанское, Павловка, Кондратовка, Юнаковка, Ястребиное, а также в городе Сумы.
Под удары ВС РФ попали две механизированные и три десантно-штурмовые украинские бригады. По данным военного ведомства, удары наносились с применением различных средств поражения. Всего за прошедшие сутки ВСУ утратили до нескольких десятков единиц бронетехники и автомобилей, а также понесли существенные потери среди личного состава.
Харьковское направление
Российские силы также нанесли удары по подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ на харьковском направлении, пояснили в Минобороны. Операция была проведена в районах населенных пунктов Волчанск, Ветеринарное и Уды.
В ведомстве пояснили, что в результате действий российской группировки ВСУ понесли значительные потери. «Противник потерял до 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Кроме того, уничтожены шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — сообщили в оборонном министерстве.
Подразделения военных из группировки войск «Запад» также улучшили тактическое положение. Украина понесла потери в районах населенных пунктов Купянск, Благодатовка, Ольговка, Боровская Андреевка Харьковской области.
