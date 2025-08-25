В Екатеринбурге начали судить продавщицу из-за слов о министре

В Центральном окружном военном суде Екатеринбурга начали судить жительницу Удмуртии Евгению Рогозину (внесена в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга), которая оставила комментарий под постом о рекордном подорожании сливочного масла в 2024 году. Об этом URA.RU рассказал ее родственник.
Продавщицу рыбного магазина задержали в ноябре 2024 года. В комментариях она оставила фразу «сжечь ведьму». В посте сообщества соцсети «ВКонтакте» была цитата главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, которая объяснила рост цен на продукцию повышением уровня дохода россиян. В феврале Рогозину задержали, ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета»). Близкие считают, что Рогозина просто процитировала мем.
Сначала Рогозину отправили под домашний арест, но в июне меру пресечения ужесточили. Женщину поместили в СИЗО. Родные считают, что уголовное преследование необходимо остановить. На ситуацию обратила внимание член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова.
«Это сродни тому, чтобы сказать — „Типун тебе на язык!“. Лингвистическая экспертиза показала, что эта фраза содержит призыв, а психологическая призыв не подтвердила, ведь фраза слишком коротка для того, чтобы ее вообще оценивать. Я очень надеюсь, что суд встанет на сторону Евгении. В Совете по правам человека готовы заняться ее делом»,— написала Ахмедова в telegram-канале.
По ее словам, Рогозина и ее семья активно помогают бездомным животным, а с началом российской спецоперации на Украине стали отправлять гуманитарные грузы бойцам. «Она — прихожанка местной церкви и носила туда записочки за здравие наших бойцов»,— пишет Ахмедова.
Дело Рогозиной рассматривают в ЦОВС в соответствие с правилами подсудности. Обвинение в призывах к терроризму предполагает рассмотрение окружным военным судом. 25 августа был допрос родственников Рогозиной, судебное следствие продолжается.
