Путин передал государству долю Fortum в «Челябэнергоремонте»

Владимир Путин подписал указ о передаче доли финской Fortum в компании «Челябэнергоремонт» под управление Росимущества. Документ появился на официальном сайте правовой информации
Росимуществу под временное управление в соответствии с мерами защиты от действий недружественных стран переданы «314 949 тысяч обыкновенных акций», отмечается в документе. До сегодняшнего дня финский энергетический гигант оставался единственным держателем акций предприятия.
Финская энергокомпания, часть активов которой находилась в Челябинской области, объявила об уходе с российского рынка в мае 2022 года. Официально руководство ее российского представительства объяснило это тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона».
