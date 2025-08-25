Путин передал государству долю Fortum в «Челябэнергоремонте»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Fortum утратил еще один актив в России
Fortum утратил еще один актив в России Фото:

Владимир Путин подписал указ о передаче доли финской Fortum в компании «Челябэнергоремонт» под управление Росимущества. Документ появился на официальном сайте правовой информации

Росимуществу под временное управление в соответствии с мерами защиты от действий недружественных стран переданы «314 949 тысяч обыкновенных акций», отмечается в документе. До сегодняшнего дня финский энергетический гигант оставался единственным держателем акций предприятия.

Финская энергокомпания, часть активов которой находилась в Челябинской области, объявила об уходе с российского рынка в мае 2022 года. Официально руководство ее российского представительства объяснило это тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Владимир Путин подписал указ о передаче доли финской Fortum в компании «Челябэнергоремонт» под управление Росимущества. Документ появился на официальном сайте правовой информации Росимуществу под временное управление в соответствии с мерами защиты от действий недружественных стран переданы «314 949 тысяч обыкновенных акций», отмечается в документе. До сегодняшнего дня финский энергетический гигант оставался единственным держателем акций предприятия. Финская энергокомпания, часть активов которой находилась в Челябинской области, объявила об уходе с российского рынка в мае 2022 года. Официально руководство ее российского представительства объяснило это тем, что в условиях внешних санкций со стороны Европейского союза и других стран становится сложно обеспечивать развитие российского дивизиона».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...