На врио замгубернатора Курской области и его подельников завели четыре дела

Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в хищениях при строительстве оборонительных сооружений на границе Белгородской области с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. По данным ведомства, четыре уголовных дела возбуждены в феврале 2025 года, фигурантами стали бывшие и действующие должностные лица регионального правительства и руководители ОГБУ «Управление капитального строительства Белгородской области».
«Установлено, что фигуранты завышали стоимость работ и занижали технические характеристики конструкций, что привело к значительным убыткам», — рассказали в пресс-службе МВД России. Кроме того, в отношении Владимира Базарова и ряда других лиц Следственным департаментом МВД возбуждено четыре уголовных дела. Их подозревают не только в хищениях, но и в получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих структур за содействие в заключении госконтрактов.
В МВД уточнили, что по версии следствия, бывший начальник управления капитального строительства Белгородской области Алексей Сошников, его заместители Андрей Решетько и Лариса Стрелецкая, а также заместитель министра строительства региона Владимир Губарев, причастны к хищению свыше 251 миллиона рублей. Средства были выделены из федерального бюджета на возведение фортификационных сооружений — тетраэдров.
По сведениям ведомства, все подозреваемые арестованы по решению суда, им предъявлены обвинения по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Следствие полагает, что указания по закупке тетраэдров с несоответствующими параметрами исходили от Владимира Базарова — бывшего заместителя губернатора и начальника департамента строительства Белгородской области. В МВД подчеркнули, что он лично контролировал строительство оборонительных объектов и заключение контрактов.
Сегодня сотрудники ГУЭБиПК МВД и ФСБ России проводят обыски по местам проживания и работы фигурантов. Все подозреваемые будут доставлены в Следственный департамент МВД для предъявления обвинений. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать о заключении их под стражу в Мещанском районном суде Москвы. Расследование продолжается, устанавливаются другие причастные к преступлению лица.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.