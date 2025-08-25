25 августа 2025

Генпрокуратура попросила суд признать совладельца «Зимней вишни» экстремистом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генпрокуратура подала в суд на бывших совладельцев «Зимней вишни» Штенгеловых
Генпрокуратура подала в суд на бывших совладельцев «Зимней вишни» Штенгеловых Фото:

Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщили в суде.

«В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — сказали в суде. Информацию передает ТАСС.

Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал известен после пожара в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем «КВД Групп».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Генеральная прокуратура РФ обратилась в Тверской районный суд Москвы с заявлением о признании экстремистами бывшего совладельца торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова. Об этом сообщили в суде. «В Тверской районный суд поступило заявление генеральной прокуратуры о признании экстремистами Штенгелова Д. В. и Штенгелова Н. В. Материалы зарегистрированы и приняты к производству», — сказали в суде. Информацию передает ТАСС. Согласно материалам картотеки судов общей юрисдикции, дело было зарегистрировано 22 августа. Основанием для разбирательства указаны положения статьи 13 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове стал известен после пожара в марте 2018 года, в результате которого погибли 60 человек. Денис Штенгелов ранее входил в число собственников комплекса, а впоследствии, по данным СМИ, переехал в Австралию, где является основателем «КВД Групп».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...