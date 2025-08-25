25 августа 2025

Жители ХМАО ринулись искать работу

В Югре почти четверть населения хочет сменить место работы
В Югре почти четверть населения хочет сменить место работы Фото:

В Югре жители повально ищут новое место работы. Активность вы поиске выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, констатируют аналитики Head Hunter.

«По итогам июля на рынок труда ХМАО вышло более 58 тысяч местных соискателей. Активность местных жителей, желающих сменить место работы, в июле выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении сервиса по подбору персонала.

Готовность искать работу в страховании и сфере домашнего персонала выросла сильнее всего за год. Число активных резюме в категории «Страхование» увеличилось на 38%, а в сегменте «Домашний, обслуживающий персонал» — на 32%.

Наибольший прирост числа резюме также зафиксирован в сферах «Транспорт, логистика, перевозки» (+30%), «Высший и средний менеджмент» (+27%) и «Рабочий персонал» (+24%). Минимальный прирост интереса кандидатов зафиксирован в сельском хозяйстве — всего +1%.

