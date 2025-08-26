Илон Маск высказал мнение о нелегитимных правительствах

Любое правительство, допускающее уничтожение собственного народа, не может считаться законным. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.
«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Маск приостановил создание своей партии, чтобы не привлечь избирателей Республиканской партии, однако сам предприниматель опроверг эту информацию.
В июле он анонсировал создание политической организации «Партия Америки». Маск заявлял, что она может поддержать кандидата на выборах 2028 года, но в ближайшие 12 месяцев акцент будет на выборах в палату представителей и сенат.
