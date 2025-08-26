Илон Маск высказал мнение о нелегитимных правительствах

Маск: нелегитимно правительство, уничтожающее свой народ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маск разобрал критерии легитимности власти
Маск разобрал критерии легитимности власти Фото:

Любое правительство, допускающее уничтожение собственного народа, не может считаться законным. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск.

«Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Маск приостановил создание своей партии, чтобы не привлечь избирателей Республиканской партии, однако сам предприниматель опроверг эту информацию.

В июле он анонсировал создание политической организации «Партия Америки». Маск заявлял, что она может поддержать кандидата на выборах 2028 года, но в ближайшие 12 месяцев акцент будет на выборах в палату представителей и сенат.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Любое правительство, допускающее уничтожение собственного народа, не может считаться законным. Такое заявление сделал американский предприниматель Илон Маск. «Любое правительство, которое уничтожает свой собственный народ, не является легитимным», — написал Маск на своей странице в соцсети Х. Газета Wall Street Journal ранее сообщала, что Маск приостановил создание своей партии, чтобы не привлечь избирателей Республиканской партии, однако сам предприниматель опроверг эту информацию. В июле он анонсировал создание политической организации «Партия Америки». Маск заявлял, что она может поддержать кандидата на выборах 2028 года, но в ближайшие 12 месяцев акцент будет на выборах в палату представителей и сенат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...