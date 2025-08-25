25 августа 2025

В Челябинске предложили запретить почте брать комиссию при оплате за услуги ЖКХ

Сейчас почта взимает комиссию в размере до 43% от стоимости оплачиваемой услуги
В заксобрание Челябинской области внесли проект федерального закона, запрещающего «Почте России» взимать с социально-незащищенных граждан комиссию при оплате за услуги ЖКХ. Законопроект внесен в повестку августовского заседания заксобрания.

«Предлагается установить равные условия для хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием жилищнокоммунальных платежей, и освободить физические лица, которые нуждаются в социальной поддержке и перечень категорий которых устанавливается правительством Российской Федерации, от комиссионного вознаграждения при перечислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги в отделениях почтовой связи», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Депутаты заксобрания рассмотрят документ 28 августа.

В законопроекте сказано, что сейчас законодательством установлен запрет для кредитных организаций, платежных агентов и субагентов на взимание комиссии при внесении физическими лицами, нуждающимися в социальной поддержке, платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Однако он не распространяется на отделения почтовой связи.

В то же время для небольших населенных пунктов, а также поселений, где нет качественного интернета, почта остается единственным способом оплаты за услуги ЖКХ. В регионе к удаленным и труднодоступным территориям относится порядка тысячи населенных пунктов, интернета нет в более чем 400 населенных пунктах.

Комиссионное вознаграждение устанавливается почтой самостоятельно. В регионе оно составляет от 22 до 43 процентов от стоимости самих оплачиваемых услуг. Инициатива предлагает запретить почте взимать эти деньги с граждан.

Законопроект внесен депутатами заксобрания Анатолием Брагиным, Олегом Гербером, Алексеем Денисенко, Павлом Киселевым и Андреем Шмидтом. В проекте постановления заксобрания предлагается просить депутатов Госдумы, избранных от Челябинской области, поддержать предлагаемые изменения в федеральном законодательстве.

