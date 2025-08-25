25 августа 2025

Пассажиры рейса Лондон — Пекин до сих пор находятся в Нижневартовске

новость из сюжета
В Нижневартовске экстренно сел рейс Лондон — Пекин из-за отказа двигателя

Пассажиры рейса Лондон — Пекин авиакомпании Air China, который экстренно сел в Нижневартовске (ХМАО) утром 26 августа из-за отказа двигателя, до сих пор остаются в городе. Об этом URA.RU сообщили в аэропорту.

«На данный момент от нас вылета не было», — уточнили в справочной. Получить оперативный комментарий у руководства воздушной гавани не удалось.

Boeing 777 авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в Нижневартовске. На борту находились 311 пассажиров. По предварительным данным, резервный самолет с техниками и запчастями должны направить из Китая.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Нижневартовска (ХМАО) экстренно пассажирский самолет авиакомпании Air China из-за отказа двигателя. Инцидент произошел на рейсе Лондон — Пекин: Boeing 777-39L(ER), на борту которого находились 311 человек.

