Звезды сериала «Король и Шут» летят в Екатеринбург: все хедлайнеры фестиваля «ГикКон»

В Екатеринбурге пройдет фестиваль гик-культуры «ГикКон». Уже 30 августа горожане смогут встретиться с актерами из популярных сериалов, актерами дубляжа и сценаристом фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Кто из знаменитостей приедет в столицу Урала — в обзоре URA.RU.
Звезды сериала «Король и Шут»
Влад Коноплев, сыгравший музыканта Андрея Князева в нашумевшем сериале, и Константин Плотников, исполняющий роль вокалиста группы Михаила Горшенева, встретятся с екатеринбуржцами на фестивале. Актеры пообщаются с фанатами в формате «вопрос-ответ» в 17:45 на главной сцене, а в 19:00 можно взять у них автограф.
Актеры сериала «Кибердеревня»
В 16:00 горожан приглашают на общение с исполнителями ролей в сериале «Кибердеревня» — Григорием Скряпкиным и Еленой Маховой. Они выступят на главной сцене, а после — в 16:20 — начнут раздавать автографы.
Голос Дэдпула
Петр Гланц хоть и не играет в кино, но его голос знаком многим. Именно он озвучивал Дэдпула в исполнении Райана Рейнольдса, Железяку из фильма по игре Borderlands, которого в оригинальной версии озвучил Джек Блэк, и Пикачу. 30 августа на «ГикКоне» актер дубляжа в 14:20 пообщается с гостями фестиваля и ответит на вопросы в рамках Q&A-сессии, а также примет участие в автограф-сессии в 15:00.
Голос Роберта Паттинсона
Среди хедлайнеров ожидается и актер дубляжа Александр Гаврилин. Его голосом звучат Эдвард из «Сумерек» и Бэтмен в исполнении Роберта Паттинсона, Локи из киновселенной MARVEL, Марио Касас в роли Ачи из «Три метра над уровнем неба» и многие другие известные персонажи. На фестивале Гаврилин в 11:20 также ответит на вопросы поклонников, а в 12:30 раздаст автографы.
Сценарист «Майора Грома: Чумной Доктор»
Евгений Еронин в 14:00 раздаст автографы. Следом, в 15:30, сценарист поучаствует в презентации BUBBLE Comics на главной сцене фестиваля.
