25 августа 2025

Экс-кандидат в пермские губернаторы потерялся на Эльбрусе

Несостоявшийся кандидат в пермские губернаторы Зинин поднялся на Эльбрус
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа, в составе которой был Зинин, покорила сразу две вершины
Группа, в составе которой был Зинин, покорила сразу две вершины Фото:

Кандидат-самовыдвиженец в пермские губернаторы Александр Зинин потерялся при восхождении на Эльбрус. Связь с группой, в составе которой был Зинин, пропала на пять дней. Как и данные с GPS-трекера. Сам Зинин в соцсети «ВКонтакте» рассказал подробности похода.

«22 августа в пять утра начали восхождение на Эльбрус (5621 м). Погода была отличная! Ветра не было. К часу дня мы были на вершине. Спуск занял еще пять часов. Итого — 13 часов невероятных эмоций и борьбы с самим собой», — отметил он.

Акклиматизацию группа проходила при восхождении на вершину Базардюзю (4466 м) — на границе Азербайджана и России, в Дагестане. Это было 17 августа. А на следующий день они выдвинулись в поселок Джилы-Су, к подножью Эльбруса. Поднимались по так называемому северному маршруту. По словам Зинина, «здесь меньше людей, нет подъемников и ратраков, только свои ноги и весь путь со всем снаряжением». Сейчас группа возвращается домой в Пермь.

Александр Зинин участвовал в выборах губернатора в порядке самовыдвижения, но не смог собрать необходимый пакет документов на регистрацию. Всего было 11 кандидатов. Кроме Зинина, это: Дмитрий Махонин, Ксения Айтакова, Олег Постников, Денис Шитов, Людмила Караваева, Егор Гилев, Вячеслав Лучников, Максим Гашев, Михаил Дьячков, Александр Запивалов.

Ранее URA.RU сообщало о гибели двух пермских туристов в горах Приэльбрусья. Еще одна прикамская альпинистка застряла на пике Победы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Кандидат-самовыдвиженец в пермские губернаторы Александр Зинин потерялся при восхождении на Эльбрус. Связь с группой, в составе которой был Зинин, пропала на пять дней. Как и данные с GPS-трекера. Сам Зинин в соцсети «ВКонтакте» рассказал подробности похода. «22 августа в пять утра начали восхождение на Эльбрус (5621 м). Погода была отличная! Ветра не было. К часу дня мы были на вершине. Спуск занял еще пять часов. Итого — 13 часов невероятных эмоций и борьбы с самим собой», — отметил он. Акклиматизацию группа проходила при восхождении на вершину Базардюзю (4466 м) — на границе Азербайджана и России, в Дагестане. Это было 17 августа. А на следующий день они выдвинулись в поселок Джилы-Су, к подножью Эльбруса. Поднимались по так называемому северному маршруту. По словам Зинина, «здесь меньше людей, нет подъемников и ратраков, только свои ноги и весь путь со всем снаряжением». Сейчас группа возвращается домой в Пермь. Александр Зинин участвовал в выборах губернатора в порядке самовыдвижения, но не смог собрать необходимый пакет документов на регистрацию. Всего было 11 кандидатов. Кроме Зинина, это: Дмитрий Махонин, Ксения Айтакова, Олег Постников, Денис Шитов, Людмила Караваева, Егор Гилев, Вячеслав Лучников, Максим Гашев, Михаил Дьячков, Александр Запивалов. Ранее URA.RU сообщало о гибели двух пермских туристов в горах Приэльбрусья. Еще одна прикамская альпинистка застряла на пике Победы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...