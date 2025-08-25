Экс-кандидат в пермские губернаторы потерялся на Эльбрусе

Кандидат-самовыдвиженец в пермские губернаторы Александр Зинин потерялся при восхождении на Эльбрус. Связь с группой, в составе которой был Зинин, пропала на пять дней. Как и данные с GPS-трекера. Сам Зинин в соцсети «ВКонтакте» рассказал подробности похода.
«22 августа в пять утра начали восхождение на Эльбрус (5621 м). Погода была отличная! Ветра не было. К часу дня мы были на вершине. Спуск занял еще пять часов. Итого — 13 часов невероятных эмоций и борьбы с самим собой», — отметил он.
Акклиматизацию группа проходила при восхождении на вершину Базардюзю (4466 м) — на границе Азербайджана и России, в Дагестане. Это было 17 августа. А на следующий день они выдвинулись в поселок Джилы-Су, к подножью Эльбруса. Поднимались по так называемому северному маршруту. По словам Зинина, «здесь меньше людей, нет подъемников и ратраков, только свои ноги и весь путь со всем снаряжением». Сейчас группа возвращается домой в Пермь.
Александр Зинин участвовал в выборах губернатора в порядке самовыдвижения, но не смог собрать необходимый пакет документов на регистрацию. Всего было 11 кандидатов. Кроме Зинина, это: Дмитрий Махонин, Ксения Айтакова, Олег Постников, Денис Шитов, Людмила Караваева, Егор Гилев, Вячеслав Лучников, Максим Гашев, Михаил Дьячков, Александр Запивалов.
Ранее URA.RU сообщало о гибели двух пермских туристов в горах Приэльбрусья. Еще одна прикамская альпинистка застряла на пике Победы.
