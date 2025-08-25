«Вину не признаю»: жена бывшего вице-мэра Екатеринбурга высказалась о своем деле

Супруга бывшего вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева — Лариса — не признала вину в пособничестве во взятке и пособничестве в вымогательстве. Об этом она заявила в Орджоникидзевском райсуде Екатеринбурга, где огласили обвинительное заключение, передает корреспондент URA.RU.
«Вину не признаю. Я проработала в торговле 33 года, у меня были тысячи сделок. Я бы никогда не подумала, что это все можно было завернуть в оболочку уголовного дела. Я понимаю, что эти события были, но вину свою не признаю», — заявила Лариса Контеева, выслушав обвинение.
По версии следствия, Виктор Контеев якобы решил получать нелегальный доход с арендаторов на овощебазе №4. Для этого он, по словам гособвинителя, подтянул своего товарища — ныне покойного криминального авторитета Евгения Глазырина (по прозвищу Глаз). Он и его подельники собирали деньги для Контеева, сказал прокурор.
Позже бывший чиновник решил заполучить часть доли в уставном капитале ООО «Продовольственная база №4». Он потребовал от Татьяны Русиной ее 51% (рыночная стоимость — 77 млн рублей). Русина отказала. Контеев пригласил ее к себе домой, чтобы вновь попросить передать долю. Рядом была и Лариса Контеева, которая, как считает следствие, помогала супругу и заставляла Русину отдать долю в активе.
Боясь, что Контеев (был замглавы по вопросам потребительского рынка и услугам в администрации города) может повлиять на доходы, Русина согласилась передать долю. Юристы Контеевых стали готовить фиктивную сделку о передаче доли, уточнил прокурор.
После этого Контеев поставил Игоря Иванчикова номинальным владельцем своей доли. Последний действовал в интересах экс-вице-мэра. В основу обвинения по второму эпизоду лег инцидент, когда от семьи Русиной потребовали продать по заниженной стоимости оставшуюся часть доли в уставном капитале. Силовики считают, что Контеева причинила семье Русиной ущерб в 129 млн рублей.
Кроме того, по словам гособвинителя, Контеевы назначили на пост замдиректора по финансам Надежду Солдатову. Позже она вскрыла махинации, которые творились на базе. К примеру, она выявила, что Русина якобы получает доходы, которые скрывает от Контеева. Тогда бывший вице-мэр решил отстранить Русину от дел. Завязался конфликт, женщина обратилась в правоохранительные органы. Русина тоже попала под суд по делу о мошенничестве, но в 2012 году ее оправдали, не усмотрев состава преступления в ее действиях.
Контеева была в розыске с 2011 года, когда покинула Россию. В конце прошлого года она вернулась и попала под суд. Виктор Контеев вышел из колонии 19 июня. Последние 13 лет он отбывал наказание по тяжким статьям УК РФ (свою вину отрицает, считает дело сфабрикованным). Сейчас он хочет заниматься с внуками и вести социальные проекты. Подробнее об этом, — в этом интервью.
