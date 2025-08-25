25 августа 2025

Жителей челябинского города предупредили о трудностях в работе мобильного интернета

Жителей Трехгорного предупредили о трудностях в работе мобильного интернета
Жителей закрытого города Трехгорный Челябинской области предупредили о замедлении работы мобильного интернета из-за усиления мер безопасности. Об этом сообщила пресс-служба «Приборостроительного завода» (ПСЗ), расположенного на территории запретки. 

«В настоящий момент происходит замедление мобильного интернета. Мера временная, это связано с усилением мер безопасности», — сообщила пресс-служба ПСЗ в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Жителям и гостям города рекомендуется использовать стационарный интернет. Также заранее скачивать навигационные карты и выбирать способы оплаты, независимые от наличия мобильного интернета.

В регионах России не первый месяц фиксируются массовые ограничения в работе мобильного интернета. Причиной стали меры по обеспечению безопасности. Пользователям рекомендуют переходить на проводной интернет. Подробности — в сюжете на URA.RU. 

