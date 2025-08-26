Единороссы перед выборами исключили из партии спикера собрания Чебаркуля

Глава чебаркульских депутатов Баландин исключен из ЕР за дискредитацию партии
Единороссы избавились от предателя в своих рядах
Единороссы избавились от предателя в своих рядах

Председатель собрания депутатов Чебаркуля (Челябинская область) Николай Баландин исключен из «Единой России» в связи с утратой доверия. Об этом сообщили URA.RU в местном отделении партии.

«Партия не работает с теми, кто ставит личные интересы выше общественных. Мы не принимаем двуличных политиков, которые манипулируют общественным мнением, плетут интриги и преследуют корыстные цели», — пояснили единороссы.

Поводом для исключения стала дискредитация партии (пункт 4.3.2 Устава ЕР). По мнению однопартийцев, Баландин вел на муниципальные выборы свой пул из двух десятков кандидатов-самовыдвиженцев.

Также к единороссам якобы попали фото- и видеосвидетельства того, как спикер участвует во встречах оппонентов с избирателями, агитируя голосовать против кандидатов ЕР. В муниципальных выборах в Чебаркуле участвуют, помимо единороссов, «Справедливая Россия», «Новые люди», ЛДПР и кандидаты-самовыдвиженцы.

