Единороссы перед выборами исключили из партии спикера собрания Чебаркуля

Председатель собрания депутатов Чебаркуля (Челябинская область) Николай Баландин исключен из «Единой России» в связи с утратой доверия. Об этом сообщили URA.RU в местном отделении партии.
«Партия не работает с теми, кто ставит личные интересы выше общественных. Мы не принимаем двуличных политиков, которые манипулируют общественным мнением, плетут интриги и преследуют корыстные цели», — пояснили единороссы.
Поводом для исключения стала дискредитация партии (пункт 4.3.2 Устава ЕР). По мнению однопартийцев, Баландин вел на муниципальные выборы свой пул из двух десятков кандидатов-самовыдвиженцев.
Также к единороссам якобы попали фото- и видеосвидетельства того, как спикер участвует во встречах оппонентов с избирателями, агитируя голосовать против кандидатов ЕР. В муниципальных выборах в Чебаркуле участвуют, помимо единороссов, «Справедливая Россия», «Новые люди», ЛДПР и кандидаты-самовыдвиженцы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!