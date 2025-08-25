Екатеринбуржцам разрешат пить алкоголь 1 сентября

Продажу алкоголя не ограничат 1 сентября
новость из сюжетаДень знаний 2025 в Свердловской области
В День знаний 1 сентября в Екатеринбурге не будут вводить ограничения на покупку алкоголя. Об этом URA.RU рассказали в администрации.
«Запретов на продажу алкоголя 1 сентября вводиться не будет», — отметили в мэрии. При этом в некоторых регионах страны такой запрет 1 сентября будет введен. Например, в ЯНАО по всему округу планируют ограничить продажу алкоголя в связи с празднованием Дня знаний. Сделать это намерены и в Перми.
