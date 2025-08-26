В Верхнем Уфалее (Челябинская область) подрались спикер местного собрания депутатов Сергей Ханин и депутат Фаина Совина. Информацию об инциденте URA.RU подтвердили оба его участника.
«Я ехала в администрацию и увидела служебный автомобиль Ханина в районе перекрестка улиц Ленина и Бабикова. Мне нужно было встретиться с ним, чтобы обговорить вопросы, касающиеся депутатской деятельности. На всякий случай включив камеру телефона, подошла к Ханину. Однако он вырвал телефон, а затем толкнул меня, от чего я упала», — сообщила Совина.
По словам Совиной, она начала звать на помощь. После этого подошли двое мужчин. Ханин передал ее телефон одному из них, затем телефон был возвращен владелице. Совина написала заявление в полицию о побоях. Она находится на больничном, по словам женщины, у нее тошнота, а также в ходе драки были сломаны и вырваны ногти.
Ханин корреспонденту URA.RU заявил, что не бил Совину. По его мнению, та сама спровоцировала конфликт, а неприязненное отношение к нему у Совиной уже давно.
«Я поехал купить в магазине лампочку. Однако магазин был еще закрыт. Я зашел на частную территорию, чтобы дождаться открытия. В это время ко мне подбежала Совина, начала кричать, что я якобы занимаюсь строительством в рабочее время. Но она оступилась, упала, и я взял ее телефон. Она мне порвала цепочку и рубашку», — сообщил Ханин.
По словам Ханина, телефон Совиной он хотел передать ее мужу, с которым он дружит. Ханин один воспитывает двоих детей, и такой человек, как он, просто не может поднять руку на женщину. Оба участника драки сняли побои и написали друг на друга заявления в полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!