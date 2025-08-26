В Перми бывшего силовика заочно осудили за взятку в 50 тысяч долларов

Ленинский районный суд Перми в заочном порядке вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Москвы. Его признали виновным по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 291.1 УК РФ — покушение на посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере. Судя по картотеке дел на сайте суда, речь идет о Сергее Москалюке, который является гражданином России и Молдавии, бывшим сотрудником КГБ и ФСБ.
«Представитель одной из коммерческих организаций, опасаясь привлечения к уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение условий контракта на поставку медизделий и оборудования для медицинского учреждения Перми, принял решение передать взятку сотруднику силового ведомства. Размер незаконного вознаграждения составил 50 тысяч долларов США. Передача денег полагалась за прекращение проверок в отношении юридического лица», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.
Москвич, обладая связями в правоохранительных органах, согласился выступить посредником при передаче взятки. Однако о готовящейся противоправной сделке стало известно правоохранительным органам, после чего участники были задержаны.
В ходе рассмотрения дела обвиняемый скрылся от суда и был объявлен в розыск. Ленинский районный суд, руководствуясь позицией гособвинения, приговорил его заочно к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Ранее его соучастник уже был осужден к длительному сроку заключения в исправительной колонии строгого режима.
