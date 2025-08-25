Главу киноклуба Ельцин Центра Шмырова обвинили в дискредитации ВС РФ

Руководителя киноклуба Ельцин Центра Вячеслава Шмырова обвинили в дискредитации российской армии. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, ему грозит штраф, сказал источник URA.RU в силовой среде.
«Дело будет рассмотрено в Верх-Исетском райсуде Екатеринбурга», — сказал собеседник агентства. Материалы уже переданы судье Екатерине Гейгер, которая на прошлой неделе оштрафовала первого замдиректора Ельцин Центра Людмилу Телень, которой вменили такую же статью.
Причиной стал репост публикации дочери первого президента РФ Бориса Ельцина — Татьяны Юмашевой в 2022 году. Этот пост провисел в соцсетях у Телень три года, а о том, что из-за него к ней есть претензии, она узнала из СМИ. Суд приговорил ее к штрафу в 45 тысяч рублей, Телень не согласна с решением и обвинением. Подробнее о деле можно почитать в этом материале URA.RU.
