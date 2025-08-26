Свердловчане заражаются новым штаммом коронавируса: что о нем известно

В Свердловской области в последние недели выросло число заболевавших новым штаммом коронавируса «Стратус», отличительной особенностью которого является осиплость голоса. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог свердловского минздрава Александр Харитонов.
Как отмечает эксперт, коронавирус относится к группе острых респираторных заболеваний. «Подъем точно такой же, как у других ОРЗ (аденовирус, РС-вирус, парагрипп). Если сравнивать с предыдущими неделями, мы идем с небольшим ростом, но ниже уровня прошлого года и средних многолетних уровней», — рассказал Харитонов на пресс-конференции, посвященной прививочной кампании против гриппа.
По словам эпидемиолога, случаи заражений коронавирусом всегда наблюдаются раньше заболеваемости гриппом, а после идут на спад. Он также уточнил, что плановой бесплатной вакцинации от коронавируса не планируется.
Отличительной особенностью нового штамма «Стратус» является осиплость голоса, отмечает заведующий инфекционным отделением ГКБ № 40 Виталий Белоусов. «Последние 2-3 недели мы замечаем, что пациенты стали чаще жаловаться на осиплость голоса, у некоторых развивается специфическое поражение верхних дыхательных путей — ларингит», — предупредил Белоусов.
Ранее в России выросло количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Заболевание протекает в легкой форме, однако отличительной особенностью «Стратуса» является его стремительное распространение.
