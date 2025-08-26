Bloomberg: Индия сократит закупки нефти из России на 20% из-за тарифов Трампа

В ближайшие недели Индия планирует существенно сократить объемы закупок российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
По данным источников Bloomberg, индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) урежут импорт примерно на 20 процентов, что составит 1,4–1,6 миллиона баррелей в сутки. Решение связано с изменениями торговой политики США, которые напрямую затрагивают индийскую экономику.
Главным фактором, повлиявшим на решение Индии, стали повышенные пошлины на индийские товары, которые вводятся США с 27 августа. Совокупный размер новых тарифов достигнет 50 процентов. Это серьезно ударит по индийскому экспорту, который оценивается примерно в 85 миллиардов долларов.
Ранее сообщалось, что Индия намерена и дальше приобретать нефть у тех поставщиков, где это экономически обосновано, несмотря на решение США ввести пошлины на российскую нефть. Об этом сообщал посол Индии в России Винай Кумар. Он отметил, что введенные США пошлины считает несправедливыми и нерациональными.
