Bloomberg: Индия сократит закупки нефти из России на 20% из-за тарифов Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индийские НПЗ урежут импорт нефти примерно на 20 процентов
Индийские НПЗ урежут импорт нефти примерно на 20 процентов Фото:

В ближайшие недели Индия планирует существенно сократить объемы закупок российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным источников Bloomberg, индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) урежут импорт примерно на 20 процентов, что составит 1,4–1,6 миллиона баррелей в сутки. Решение связано с изменениями торговой политики США, которые напрямую затрагивают индийскую экономику.

Главным фактором, повлиявшим на решение Индии, стали повышенные пошлины на индийские товары, которые вводятся США с 27 августа. Совокупный размер новых тарифов достигнет 50 процентов. Это серьезно ударит по индийскому экспорту, который оценивается примерно в 85 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Индия намерена и дальше приобретать нефть у тех поставщиков, где это экономически обосновано, несмотря на решение США ввести пошлины на российскую нефть. Об этом сообщал посол Индии в России Винай Кумар. Он отметил, что введенные США пошлины считает несправедливыми и нерациональными.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие недели Индия планирует существенно сократить объемы закупок российской нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg. По данным источников Bloomberg, индийские государственные и частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) урежут импорт примерно на 20 процентов, что составит 1,4–1,6 миллиона баррелей в сутки. Решение связано с изменениями торговой политики США, которые напрямую затрагивают индийскую экономику. Главным фактором, повлиявшим на решение Индии, стали повышенные пошлины на индийские товары, которые вводятся США с 27 августа. Совокупный размер новых тарифов достигнет 50 процентов. Это серьезно ударит по индийскому экспорту, который оценивается примерно в 85 миллиардов долларов. Ранее сообщалось, что Индия намерена и дальше приобретать нефть у тех поставщиков, где это экономически обосновано, несмотря на решение США ввести пошлины на российскую нефть. Об этом сообщал посол Индии в России Винай Кумар. Он отметил, что введенные США пошлины считает несправедливыми и нерациональными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...