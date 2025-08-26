В Челябинске следователи-криминалисты СК и сотрудники угрозыска МВД раскрыли убийство и разбой, случившиеся 18 лет назад. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службах ведомств.
«По подозрению в совершении преступления оперативниками областного полицейского главка задержан ранее судимый 57-летний житель Коркино. Сотрудники полиции совместно со следователями СУ СК установили, что между жилыми домами на улице Мира в Металлургическом районе злоумышленник нанес 35-летней женщине удар ножом в грудную клетку, после чего совершил открытое хищение ее женской сумки, в которой находился кошелек с денежными средствами и сотовый телефон „Моторолла“. Сумма ущерба составила немногим более шести тысяч рублей. Потерпевшая от полученных ран в этот же день скончалась», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В ходе целенаправленной работы по изучению уголовных дел о преступлениях прошлых лет и повторного анализа материалов уголовного дела был установлен владелец сим-карты, помещенной в похищенный телефон спустя месяц после обнаружения тела потерпевшей. Кроме того, в деле имелся субъективный портрет злоумышленника, составленный кондуктором трамвая, которая, несмотря на прошедшее время, отчётливо запомнила мужчину, заходившего в общественный транспорт с окровавленными руками ранним утром в день преступления. Следственным и оперативным путем личность фигуранта была установлена», — отметили в пресс-службе СКР по региону.
Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое из корыстных побуждений). Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по делу продолжается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!