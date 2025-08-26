Подруга свердловской школьницы, чье тело нашли в овраге, рассказала о мечте убитой

Убитая школьница Дана из Каменска-Уральского мечтала стать учителем географии
По словам подруги, Дана мечтала быть учителем (архивное фото)
По словам подруги, Дана мечтала быть учителем (архивное фото)
новость из сюжета
В Каменске-Уральском в овраге обнаружили труп девушки

Девятого августа исполнилось два года со дня смерти школьницы Даны, убитой в лесополосе Каменска-Уральского (Свердловская область). К этой дате проект СПЕКТР выпустил документальный фильм, в котором приняли участие родные и друзья девочки. О том, какой она была, и о ее мечтах рассказала близкая подруга убитой Виктория.

«Вообще она хотела стать учителем географии. Она в Екатеринбурге в педагогический колледж поступала. Собиралась снимать там квартиру в общежитии. Жить хотела. Кошку свою очень любила. Хотела кошку с собой увезти», — рассказала подруга детства Виктория. 

Дана и Виктория познакомились еще в детском саду, но особенно тесно начали общаться с пятого класса. По словам Виктории, убитая была невероятно добрым и отзывчивым человеком, всегда готовым поддержать друзей и близких. «Для меня Дана была лучиком света. Когда я с ней виделась, я забывала о всех проблемах», — вспоминает она.

8 августа 2023 года Дана возвращалась домой из Екатеринбурга, где подавала документы на поступление в колледж. По дороге она оставила в telegram-канале сообщение, содержание которого впоследствии оказалось пророческим: девушка попросила не убивать ее. Тело девушки было найдено 9 августа в лесополосе Каменска-Уральского. Следствие установило, что за Даной следовал велосипедист Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела мужчина был задержан.

В сентябре 2023 года против Голикова были выдвинуты обвинения в убийстве и краже мобильного телефона Даны. На суде выяснилось, что обвиняемый спрятал свой велосипед в кустах, после чего напал на девушку. Голиков пытался вступить с ней в сексуальный контакт, но встретил сопротивление, после чего совершил убийство. Суд признал Голикова виновным в совершении преступления. Его приговорили к 21 году лишения свободы. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.

