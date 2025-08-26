Свердловчанин дал обещание убийце своей 16-летней дочери

Девятого августа исполнилось два года со дня смерти школьницы Даны, убитой в лесополосе Каменска-Уральского (Свердловская область). К этой дате проект «СПЕКТР» представил документальный фильм, в создании которого принял участие отец погибшей Александр. Он выразил решимость следить за тем, чтобы осужденный за убийство его дочери Эдуард Голиков полностью отбыл назначенное судом наказание.
«Голиков получил наказание в совокупности — 21 год и 1 месяц строгого режима. Ему вменялись три статьи. Это кража, убийство с целью скрыть другое преступление. Я считаю, да, наказание вполне справедливое. Понятно, досрочно я ему освободиться не дам. Вот все сделаю, чтобы он все это отсидел. Но это не значит, что он мной прощен. Дана до дома не дошла совсем чуть-чуть. Ей примерно 15 минут оставалось, и она была бы дома», — сказал Александр.
8 августа 2023 года Дана возвращалась домой из Екатеринбурга, где подавала документы на поступление в колледж. По дороге она оставила в telegram-канале сообщение, содержание которого впоследствии оказалось пророческим: девушка попросила не убивать ее. Тело девушки было найдено 9 августа в лесополосе Каменска-Уральского. Следствие установило, что за Даной следовал велосипедист Эдуард Голиков. Вскоре после обнаружения тела мужчина был задержан.
В сентябре 2023 года против Голикова были выдвинуты обвинения в убийстве и краже мобильного телефона Даны. На суде выяснилось, что обвиняемый спрятал свой велосипед в кустах, после чего напал на девушку. Голиков пытался вступить с ней в сексуальный контакт, но встретил сопротивление, после чего совершил убийство. Суд признал Голикова виновным в совершении преступления. Его приговорили к 21 году лишения свободы. Все о громкой истории — в сюжете URA.RU.
