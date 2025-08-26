Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов освободить политических заключенных в обмен на смягчение санкций со стороны США. По данным польского издания Rzeczpospolita, взамен Минск просит снять ограничения с авиакомпании «Белавиа» и производителя удобрений «Беларуськалий».
«Лукашенко в настоящее время ведет предварительные переговоры с американской дипломатией об освобождении „большего количества“ заключенных, которые могут быть вывезены в одну из стран ЕС», — говорится в материале. По данным газеты, в телефонном разговоре 15 августа Лукашенко и президент США Дональд Трамп обсудили возможное освобождение 1,3 тысячи осужденных.
Так, глава Белоруссии стремится выйти из международной изоляции и рассчитывает на встречные шаги от Трампа. Издание напоминает, что в июне белорусские власти уже помиловали 14 человек, среди которых был оппозиционер Сергей Тихановский. Это произошло после визита в Минск спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога.
Ранее Лукашенко заявил, что переговоры об освобождении заключенных ведутся исключительно с США, без участия оппозиции, которая, по его словам, использует тему политзаключенных для давления на Минск. По его словам, представители оппозиции не заинтересованы в реальном освобождении заключенных, поскольку их нахождение в местах лишения свободы создает повод для критики властей Белоруссии.
