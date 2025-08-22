Лукашенко: Минск ведет переговоры по заключенным только с США

Белоруссия ведет переговоры по вопросу заключенных исключительно с Соединенными Штатами. Об этом рассказал глава страны Александр Лукашенко.
«Переговоры по освобождению ряда заключенных ведутся только с США, но не с беглой оппозицией», — передает слова Лукашенко агентство «БЕЛТА». Он подчеркнул, что беглые оппозиционеры не имеют никакого отношения к этому процессу, и предупредил американскую сторону о прекращении диалога в случае их подключения к переговорам.
По словам белорусского лидера, представители оппозиции не заинтересованы в реальном освобождении заключенных, поскольку их нахождение в местах лишения свободы создает повод для критики властей Белоруссии. Лукашенко отметил, что оппозиционеры нуждаются в «политзаключенных» как инструменте давления на официальный Минск.
Несмотря на передачу оппозицией различных списков в Госдепартамент США, Белоруссия продолжает самостоятельный переговорный процесс с американской стороной. Ранее по результатам этих переговоров уже было освобождено 14 заключенных, включая граждан различных иностранных государств.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.