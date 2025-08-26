Умер экс-губернатор Новгородской области Михаил Прусак

Бывший губернатор Новгородской области Михаил Прусак скончался 26 августа. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Дронов. Прусак возглавлял регион в сложные годы и сыграл заметную роль в его развитии.
«Пришла очень скорбная весть. Ушел из жизни бывший губернатор Новгородской области Михаил Михайлович Прусак», — написал Дронов в своем telegram-канале. По его словам, Прусак был настоящим профессионалом, который возглавлял регион в очень непростые годы.
Однако его профессионализм, смелость, умение брать на себя ответственность и принимать подчас непопулярные решения позволили региону сделать важнейшие шаги в развитии. Кто-то считал, что он был резок и «неудобен», но Прусак всегда отстаивал свою позицию и интересы родной Новгородчины. Подтверждением этому служат множество высоких государственных наград, которыми был отмечен Прусак. Однако больше всего он ценил доверие и уважение людей. Дронов выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Михаил Прусак родился 23 февраля 1960 года в селе Джурков (Украинская ССР). В 1979 году он окончил Коломыйское педагогическое училище, а в 1986 году — факультет истории Высшей комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ. В 1994 году завершил Академию народного хозяйства при правительстве РФ, получив специальность «менеджер высшей категории».
Является доктором экономических наук и профессором. 24 октября 1991 года был назначен главой администрации Новгородской области указом первого президента России Бориса Ельцина. Трижды избирался губернатором (1995, 1999, 2003 годы) и с января 1996 года входил в состав Совета Федерации, возглавляя комитет по международным делам. 3 августа 2007 года ушел в отставку.
В период с 1993 по 1994 годы инициировал эксперимент по замене местных налогов единым налогом на землю. В феврале 2005 года вступил в партию «Единая Россия» и возглавил ее региональное отделение. Отмечен множественными наградами: орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы и другими.
