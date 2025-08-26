В Санкт-Петербурге произошел взрыв: онлайн-трансляция

В Санкт-Петербурге произошел взрыв
После взрыва в доме начался пожар
После взрыва в доме начался пожар
новость из сюжета
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Вечером 26 августа, примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. По информации свидетелей и источников telegram-каналов, на месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента и возможные пострадавшие уточняются.

22:36 В многоэтажном доме на улице Стойкости в Санкт-Петербурге произошел пожар. Как сообщают местные СМИ, возгорание началось в квартире на четвертом этаже.

Пожар произошел на четвертом этаже многоэтажки
Пожар произошел на четвертом этаже многоэтажки
Фото:

22:37 Местные жители сообщают, что слышали два хлопка перед взрывом.

22:38 Очевидцы передают, что взрывной волной из окна вынесло мужчину. Информации о его состоянии нет.

22:40 Портал 78.ru сообщает, что еще одного пострадавшего сотрудники скорой помощи пытаются реанимировать на лестничной площадке в районе эпицентра взрыва. Официальной информации от МЧС и городских властей пока нет.

22:42 По предварительным данным, взрыв бытового газа в квартире произошел из-за неисправности оборудования

22:42 Городские СМИ и telegram-каналы сообщают об одном погибшем

Место ЧП после взрыва
Место ЧП после взрыва
Фото:

22:47 Очевидцы сообщают, что мужчина, которого выкинуло взрывной волной, уже был мертв

22:53 Жители соседнего дома рассказывают о произошедшем. «У нас в доме напротив аж окна затряслись, взрыв очень страшный был», — пишет жительница Санкт-Петербурга Оксана.

22:56 Прокуратура Кировского района устанавливает причины ЧП в Санкт-Петербурге. В ведомстве позже будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования

22:57 В МЧС России по Санкт-Петербургу сообщили, что огонь охватил трехкомнатную квартиру на площади 50 квадратных метров. С пожаром борются 28 человек личного состава, привлечено семь единиц техники.

