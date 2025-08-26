Вечером 26 августа, примерно в 19:30 мск, в жилом доме на улице Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв, после которого начался пожар в одной из квартир. Сообщается как минимум о двух хлопках перед самим взрывом. По словам очевидцев, в инциденте пострадали двое. Также поступают сообщения о гибели одного человека.
В настоящее время на месте находятся спасатели МЧС, представители СК и прокуратуры. Точная причина пока неизвестна. Подробности инцидента на данный момент — в материале URA.RU.
Взрыв газа в доме
ЧП случилось в одном из жилых домов Кировского района Петербурга. Предварительно, взрыв газа произошел на четвертом этаже дома по улице Стойкости, 29. После этого начался пожар. Свидетели происшествия сообщили о появлении густого черного дыма, после чего наблюдали возгорание на балконе.
«26 августа в 19:28 поступило сообщение о пожаре по адресу: Кировский район, ул. Стойкости, д. 29, корп. 2. В трехкомнатной квартире происходит горение на площади 50 кв. метров. Для тушения возгорания задействовали семь единиц техники и 28 человек личного состава», — рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Сообщение опубликовано на сайте управления.
Пострадавшие и погибшие
Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали два человека. Одного из них взрывной волной выбросило из здания на улицу. Позже появилась информация, что он погиб. Сообщается, что мужчине было 35 лет. Второму пострадавшему сотрудники скорой помощи оказывали реанимационные мероприятия на лестничной площадке, расположенной рядом с эпицентром взрыва, пишет портал 78.ru. Данные по второму пострадавшему уточняются.
Причина ЧП
Предварительно, взрыв бытового газа в квартире произошел из-за неисправности оборудования. Об этом портал 78.ru сообщил источник. Однако официальной версии случившегося на данный момент нет.
В деле разбирается прокуратура
Прокуратура Кировского района устанавливает все причины и обстоятельства пожара. Об этом рассказали в ведомстве.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сказано в сообщении ведомства. Оно опубликовано в telegram-канале прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга.
Что сообщают свидетели о ЧП
У дома, где произошел инцидент, собралось множество людей. Очевидцы рассказывают, как узнали о случившемся. «У нас в доме напротив аж окна затряслись, взрыв очень страшный был», — пишет жительница Санкт-Петербурга Оксана.
«Слышали взрыв, подумала — лифт обвалился. Я выскочила, под березой лежал мужчина, на голове была кровь. Довольно быстро приехали пожарные, один стал ему делать массаж сердца», — передает слова местной жительницы корреспондент 78.ru.
«Стекла отлетели на 20-30 метров», — рассказывает жительница дома. «Мужчину выкинуло из окна», — делится подробностями еще одна очевидица.
