Прокуратура отреагировала на мощный пожар и хлопок в петербургском доме

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара, произошедшего 26 августа 2025 года в одной из квартир жилого дома №29 на улице Стойкости. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Кировского района Глеб Рыженков.
«Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме №29 по ул. Стойкости. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в прокуратуре Петербурга.
Согласно информации ведомства, специалисты уже приступили к осмотру места происшествия и опросу очевидцев. Особое внимание уделяется состоянию газового оборудования в доме и действиям управляющей компании. В случае выявления нарушений прокуратура обещает принять соответствующие меры реагирования.
Вечером 26 августа жители Кировского района Петербурга услышали взрыв в доме на ул. Стойкости. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно рассказывает о последних событиях, связанных с происшествием.
