26 августа 2025

Прокуратура отреагировала на мощный пожар и хлопок в петербургском доме

Прокуратура взяла на контроль масштабный пожар в петербургском доме
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В доме на улице Стойкости в Петербурге начался пожар после того, как жители услышали хлопок
В доме на улице Стойкости в Петербурге начался пожар после того, как жители услышали хлопок Фото:
новость из сюжета
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара, произошедшего 26 августа 2025 года в одной из квартир жилого дома №29 на улице Стойкости. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Кировского района Глеб Рыженков.

«Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме №29 по ул. Стойкости. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в прокуратуре Петербурга.

Согласно информации ведомства, специалисты уже приступили к осмотру места происшествия и опросу очевидцев. Особое внимание уделяется состоянию газового оборудования в доме и действиям управляющей компании. В случае выявления нарушений прокуратура обещает принять соответствующие меры реагирования.

Вечером 26 августа жители Кировского района Петербурга услышали взрыв в доме на ул. Стойкости. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно рассказывает о последних событиях, связанных с происшествием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга начала проверку по факту пожара, произошедшего 26 августа 2025 года в одной из квартир жилого дома №29 на улице Стойкости. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в своем telegram-канале. На месте происшествия работу правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб координирует прокурор Кировского района Глеб Рыженков. «Прокуратура Кировского района г. Санкт-Петербурга устанавливает все причины и обстоятельства пожара в одной из квартир в жилом доме №29 по ул. Стойкости. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований безопасности при использовании газового оборудования, а также законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства», — сообщили в прокуратуре Петербурга. Согласно информации ведомства, специалисты уже приступили к осмотру места происшествия и опросу очевидцев. Особое внимание уделяется состоянию газового оборудования в доме и действиям управляющей компании. В случае выявления нарушений прокуратура обещает принять соответствующие меры реагирования. Вечером 26 августа жители Кировского района Петербурга услышали взрыв в доме на ул. Стойкости. URA.RU ведет онлайн-трансляцию, в которой оперативно рассказывает о последних событиях, связанных с происшествием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...