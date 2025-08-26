Появились кадры со двора дома, где взорвался газ и начался пожар

В результате взрыва погиб мужчина
новость из сюжетаВ Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв
Появились кадры во дворе дома в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. Сразу после этого начался пожар, передает корреспондент URA.RU.
«Идет обследование дома. Работает оперативная группа», — сообщает одна из жительниц дома.
Примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.
