26 августа 2025

Появились кадры со двора дома, где взорвался газ и начался пожар

В результате взрыва погиб мужчина
В результате взрыва погиб мужчина Фото:
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Появились кадры во дворе дома в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв газа. Сразу после этого начался пожар, передает корреспондент URA.RU.

«Идет обследование дома. Работает оперативная группа», — сообщает одна из жительниц дома.

Примерно в 19:45 по МСК, в одном из жилых домов по адресу улица Стойкости, 29, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир. URA.RU следит за ходом происшествия в  онлайн-трансляции.

