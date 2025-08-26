26 августа 2025

Жителей петербургского дома, где взорвался газ, эвакуировали в школу

В доме взорвался бытовой газ
В доме взорвался бытовой газ
новость из сюжета
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Из дома на улице Стойкости, 29 в Кировском районе Санкт-Петербурга, где произошел взрыв бытового газа, жильцов эвакуировали в школу. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Жильцов из дома №29 с улицы Стойкости разместили в школе №283», — сообщает журналист. Людям по необходимости оказывают помощь.

Ранее в результате взрыва на улице Стойкости, 29 в Петербурге пострадали двое, один из которых погиб — это 35-летний мужчина, выброшенный взрывной волной. МЧС получили сообщение о пожаре на четвертом этаже, где горела трехкомнатная квартира на площади 50 квадратных метров. Для тушения были привлечены 28 человек и семь единиц техники.

