26 августа 2025

Петербуржцы не смогли остаться в стороне после взрыва газа в доме

Горожане несут вещи для жильцов
Горожане несут вещи для жильцов Фото:
В Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв

Жители Санкт-Петербурга откликнулись на беду жильцов дома №29 на улице Стойкости, где 26 августа вечером произошел взрыв бытового газа. Горожане из соседних домов несут необходимые вещи в школу, в которой разместили эвакуированных. Об этом рассказал корреспондент URA.RU с места событий.

«Жильцы соседних домов сами вызвались нести вещи теплые эвакуированным в школу №283. Также передают туда и корм для домашних питомцев», — сообщает журналист.

Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга произошел взрыв газа, после которого вспыхнул пожар в одной из квартир на четвертом этаже. URA.RU следит за ходом происшествия в онлайн-трансляции.

