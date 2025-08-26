Пожар произошел на третьем этаже
новость из сюжетаВ Петербурге в многоэтажном доме произошел взрыв
Прокуратура Санкт-Петербурга опубликовала кадры с места квартиры, где произошел взрыв. Сейчас на месте продолжают работать оперативные группы Об этом рассказали в telegram-канале ведомства.
«Кадры с места происшествия. Надзорным ведомством продолжается работа по координации деятельности профильных ведомств и служб», — заявили в прокуратуре.
В результате инцидента в одной из квартир начался пожар, а также погиб человек. За развитием ситуации URA.RU следит в онлайн-трансляции.
