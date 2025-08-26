Землетрясение прогремело в Дагестане

В Дагестане, недалеко от Каспийска, произошло землетрясение. Об этом сообщают читатели URA.RU.
"У нас буквально покачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума", — сообщает собеседница агентства.
Согласно информации от сейсмологов, землетрясение, зафиксированное сегодня, имело магнитуду 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы, в Каспийском море. Утром сейсмологические службы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4 в Карабудахкентском районе Дагестана.
Ранее в августе землетрясения фиксировались и в других регионах России: на Алтае магнитуда толчков достигла 4,4, а на Камчатке — 8,5, где была объявлена угроза цунами. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в стране в последние недели наблюдается сразу в нескольких районах.
