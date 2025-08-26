26 августа 2025

Землетрясение прогремело в Дагестане

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Люди почувствовали толчки на большом расстоянии
Люди почувствовали толчки на большом расстоянии Фото:

В Дагестане, недалеко от Каспийска, произошло землетрясение. Об этом сообщают читатели URA.RU.

"У нас буквально покачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума", — сообщает собеседница агентства.

Согласно информации от сейсмологов, землетрясение, зафиксированное сегодня, имело магнитуду 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы, в Каспийском море. Утром сейсмологические службы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4 в Карабудахкентском районе Дагестана.

Ранее в августе землетрясения фиксировались и в других регионах России: на Алтае магнитуда толчков достигла 4,4, а на Камчатке — 8,5, где была объявлена угроза цунами. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в стране в последние недели наблюдается сразу в нескольких районах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Дагестане, недалеко от Каспийска, произошло землетрясение. Об этом сообщают читатели URA.RU. "У нас буквально покачался дом, очень страшно! Думала, что сойду с ума", — сообщает собеседница агентства. Согласно информации от сейсмологов, землетрясение, зафиксированное сегодня, имело магнитуду 5,4. Эпицентр подземных толчков располагался на расстоянии 88 километров от Махачкалы, в Каспийском море. Утром сейсмологические службы зарегистрировали землетрясение магнитудой 3,4 в Карабудахкентском районе Дагестана. Ранее в августе землетрясения фиксировались и в других регионах России: на Алтае магнитуда толчков достигла 4,4, а на Камчатке — 8,5, где была объявлена угроза цунами. Специалисты отмечают, что сейсмическая активность в стране в последние недели наблюдается сразу в нескольких районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...