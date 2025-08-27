На фронте у ВС РФ появился неожиданный помощник

Под Сумами заболевших боевиков ВСУ застала врасплох непогода
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют
Более половины боевиков 80-й бригады ВСУ болеют Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большая часть военнослужащих 80-й бригады ВСУ, находящихся у населенного пункта Садки в Сумской области, страдают от заболеваний и испытывают дефицит медикаментов и продовольствия. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Сложные погодные условия и особенности местности значительно осложнили доставку лекарств.

«Из-за особенностей местности туда практически невозможно доставить еду и медикаменты из тыловых районов. Резкое ухудшение погодных условий застало врасплох солдат ВСУ на позициях, более 50% болеют», — заявил источник РИА Новости. Кроме того, эвакуация заболевших военнослужащих в текущих условиях практически невозможна.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении удара авиационной бомбой ФАБ-500 по временной базе украинских военнослужащих вблизи населенного пункта Старая Гута в Сумской области. По информации ведомства, в результате работы разведки было установлено, что в лесном массиве в районе Старой Гуты размещен временный пункт дислокации 3-го полка СПО ВСУ «Восток», передает RT. В результате авиаудара объект был успешно поражен.

