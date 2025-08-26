Пассажиры рейса Air China, экстренно севшего в аэропорту Нижневартовска, поделились кадрами из международного терминала, где они ожидали прибытия резервного самолета. Видео опубликовано в китайских соцсетях.
«Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту. Отдыхаем на раскладных кроватях, ждем возвращения домой», — подписали ролик иностранцы. По их словам, после нескольких часов ожидания в салоне самолете их разместили в здании аэропорта. Там предоставили раскладные кровати, питание и воду, доступ к розеткам.
Ситуацию лично контролировал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Кроме того, пассажирам на прощание были вручены подарки от властей округа — наборы с местным шоколадом и мармеладом.
Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске экстренно приземлился рейс Лондон–Пекин из-за поломки двигателя. За пассажирами авиакомпания направила резервный самолет.
