26 августа 2025

«Отдыхаем на кроватях»: пассажиры рейса из Лондона, экстренно севшего в ХМАО, показали видео из аэропорта

Пассажиры рейса из Лондона, экстренно севшего в ХМАО, сняли видео в аэропорту
Пассажиры рейса Air China, экстренно севшего в аэропорту Нижневартовска, поделились кадрами из международного терминала, где они ожидали прибытия резервного самолета. Видео опубликовано в китайских соцсетях.

«Самолет совершил вынужденную посадку в российском аэропорту. Отдыхаем на раскладных кроватях, ждем возвращения домой», — подписали ролик иностранцы. По их словам, после нескольких часов ожидания в салоне самолете их разместили в здании аэропорта. Там предоставили раскладные кровати, питание и воду, доступ к розеткам.

Ситуацию лично контролировал губернатор ХМАО Руслан Кухарук. Кроме того, пассажирам на прощание были вручены подарки от властей округа — наборы с местным шоколадом и мармеладом.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске экстренно приземлился рейс Лондон–Пекин из-за поломки двигателя. За пассажирами авиакомпания направила резервный самолет.

