В Екатеринбурге внезапно отменили концерт звезды

В Екатеринбурге перенесли концерт стендап-комика Нурлана Сабурова. Ведущий шоу «Что было дальше?» должен был выступить в столице Урала в октябре 2025 года, но выступление решили отложить до февраля 2026 года.
«Концерт Нурлана Сабурова в Екатеринбурге состоится 3 февраля 2026 года в 20:00. Мы ценим, что без официального анонса вы уже приобрели большое количество билетов. К сожалению, по независящим от нас обстоятельствам, провести концерт в октябре 2025 года не представляется возможным», — сообщили организаторы.
Ранее появились предположения, что концерт Сабурова могут перенести. Причиной стало задержание комика в аэропорту Шереметьево 19 мая. Правоохранительные органы установили, что артист превысил установленный законом срок нахождения в России — 90 дней. В течение года он находился в РФ 114 дней, не оформив продление временного пребывания. Суд назначил ему штраф. Несмотря на это, менеджер комика опровергал информацию о задержании комика и отмене концертов.
