26 августа 2025

В Пермском крае музей в честь 25-летия снизил цены до 25 рублей

Музей истории веры в Чердыни Пермского края отмечает 25-летие
Деньги пойдут на реставрацию старинных икон музея
Музей истории православной веры в Чердыни Пермского края отмечает 25-летие. Гостей на празднике ждут мастер-классы, экскурсии, презентации. В честь праздника вход на все мероприятия 25 рублей.

«Публичная программа пройдет 30 августа с 13:30 до 20:00. Предусмотрена презентация новых изданий, сувениров и музейных программ. Также состоятся сборные экскурсии и мастер-классы. Вход на все мероприятия Музея истории веры — 25 рублей», — говорится на странице музея в соцсети «ВКонтакте». Все вырученные деньги пойдут на реставрацию икон из коллекции Чердынского музея.

Музей истории православной веры в Чердыни был открыт 28 августа 2000 года в здании бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы. Он стал первым на Урале музеем, посвященным христианизации Перми Великой и Сибири.

