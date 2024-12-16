Древняя столица Перми Великой открыла новые сокровищницы

Музей истории веры в Чердыни представил коллекцию уникальных икон

16 декабря 2024 в 18:23 Размер текста - 17 +

Эти и другие иконы долгие годы лежали в запасниках музея Фото: Предоставлено Чердынским музеем Град на семи холмах, столица Перми Великой, героиня романа Алексея Иванова — все это Чердынь. Маленький городок на севере Прикамья с каждым годом привлекает все больше туристов. Кажется, за последний десяток лет все желающие увидели здесь все. Но нет — к 125-летию комплекс Чердынского музея приготовил большой сюрприз. Главная его часть — обновленная экспозиция Музея истории веры, где впервые представлены древние иконы и другие православные реликвии. Зачем ехать в Чердынь — в обзоре URA.RU. Музей истории веры Первым Екатерина Котельникова показала экспозицию журналистам Марина Ведерникова, Чердынский музей Впервые Музей истории веры в Чердыни представит широкой публике сокровища иконописи, которые долгие годы хранились в запасниках. 19 декабря состоится открытие первой очереди экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». В череде других впервые для широкой публики будет представлена, например, икона «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца», переданная в музей из частной коллекции Михаила Кориненко. Икона уникальна тем, что этот список чудотворной иконы, писан в мастерской Федосеева села Покча в 1882 году с оригинала. Подлинная икона святителя Николая Чудотворца, к сожалению, утрачена, рассказывает куратор экспозиции Екатерина Котельникова. «Экспозиция „Церковное искусство Северного Прикамья“ — это то, что в запасниках лежало почти всю свою жизнь. Кроме старинных работ, вы можете видеть Икону всех святых — уникальный образ, на котором изображены все святые Русской православной церкви до соборов РПЦ 2000 года. Это икона уникального письма — очень-очень мелко все написаны», — делится куратор выставки. Другая необычная икона в экспозиции привезена из церкви Искора — она написана на камне, а изображение есть с обеих сторон. Стенд показывает этапы создания иконы Марина Ведерникова, Чердынский музей Описать все артефакты, собранные в Музее истории веры невозможно. Но стоит отметить, что экспозиция рассказывает и историю иконописных мастерских, которые были семейными. «Четыре иконописных мастерских было в Чердынском уезде. Самая удивительная из них мастерская Федосеевых, которая в отличие от других производила все виды работ. Они занимались проектированием, резьбой по дереву, лепкой, золочение и непосредственно иконописью», — приводит пример Котельникова. Попробовать себя в качестве художника может каждый гость музея — на специальном стенде для этого показаны этапы создания иконы и лежат материалы и инструменты для рисования. В отдельной зоне оборудована небольшая библиотека и детский уголок. Чердынский монастырь в Сан-Франциско На первом этаже Музея веры работает новая экспозиция «Странствующая церковь». Она рассказывает об истории Иоанно-Богословского монастыря, который в начале 20 века вынужденно мигрировал из Прикамья. Чита, Владивосток, Харбин, Шанхай и Сан-Франциско. Как удалось эмигрировать монастырю, как сложилась его судьба — обо всем этом расскажут в Музее веры. Выставочный зал Чердынь — родина пермских брендов. Выставочный зал представляет посетителям уникальную коллекцию деревянной храмовой скульптуры из 27 экспонатов и образцы Пермского звериного стиля, найденные в кладах. Здесь же находится знаменитая коллекция «Сасанидское серебро» — иранские блюда VII—X веков, которые были найдены недалеко от Чердыни в 1930-х годах. Часть коллекции этих блюд хранится в Государственном Эрмитаже. Новое музейное пространство Об истории Чердынского музея директор Ирина Трофимова может рассказывать долго Марина Ведерникова, Чердынский музей В бывшем здании мужского приходского училища летом 2024 года, при поддержке регионального минкульта, открылось новое музейное пространство. Здесь на втором этаже Чердынский музей рассказывает о самом себе. То есть о 125-летней истории музея и музейного дела в Чердыни. «На самом деле это не только история музея, но и история исследований, которые проводились в Чердынском уезде», — отмечает директор Чердынского музея Ирина Трофимова. На выставке «Все пути начинаются здесь» представлены самые первые, интересные и значимые экспонаты музея: предметы этнографии и живописи, документы, фотоматериалы и многое другое. Кстати, именно в ходе экскурсии по этой экспозиции гости узнают, почему же музей Чердыни носит имя Александра Пушкина. Ныроб в Чердыни Центр памяти Михаила Романова в поселке Ныроб, который также является структурным подразделением Чердынского музея, сейчас закрыт на ремонт. Но экспонаты Центра переехали в Новое музейное пространство и открыты для посещения. В том числе и главная ныробская реликвия — оковы Михаила Никитича Романова. «Чердынская экспозиция дополнена выставкой из восьми икон святого Николая Чудотворца из собрания нашего музея. Они являются редкими экземплярами иконописного искусства, представляющими различную иконографию образов Святого Николая Угодника, распространенную в Северном Прикамье», — подчеркивают в музее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Град на семи холмах, столица Перми Великой, героиня романа Алексея Иванова — все это Чердынь. Маленький городок на севере Прикамья с каждым годом привлекает все больше туристов. Кажется, за последний десяток лет все желающие увидели здесь все. Но нет — к 125-летию комплекс Чердынского музея приготовил большой сюрприз. Главная его часть — обновленная экспозиция Музея истории веры, где впервые представлены древние иконы и другие православные реликвии. Зачем ехать в Чердынь — в обзоре URA.RU. Впервые Музей истории веры в Чердыни представит широкой публике сокровища иконописи, которые долгие годы хранились в запасниках. 19 декабря состоится открытие первой очереди экспозиции «Церковное искусство Северного Прикамья». В череде других впервые для широкой публики будет представлена, например, икона «Святителя Мир Ликийских Николая Чудотворца», переданная в музей из частной коллекции Михаила Кориненко. Икона уникальна тем, что этот список чудотворной иконы, писан в мастерской Федосеева села Покча в 1882 году с оригинала. Подлинная икона святителя Николая Чудотворца, к сожалению, утрачена, рассказывает куратор экспозиции Екатерина Котельникова. «Экспозиция „Церковное искусство Северного Прикамья“ — это то, что в запасниках лежало почти всю свою жизнь. Кроме старинных работ, вы можете видеть Икону всех святых — уникальный образ, на котором изображены все святые Русской православной церкви до соборов РПЦ 2000 года. Это икона уникального письма — очень-очень мелко все написаны», — делится куратор выставки. Другая необычная икона в экспозиции привезена из церкви Искора — она написана на камне, а изображение есть с обеих сторон. Описать все артефакты, собранные в Музее истории веры невозможно. Но стоит отметить, что экспозиция рассказывает и историю иконописных мастерских, которые были семейными. «Четыре иконописных мастерских было в Чердынском уезде. Самая удивительная из них мастерская Федосеевых, которая в отличие от других производила все виды работ. Они занимались проектированием, резьбой по дереву, лепкой, золочение и непосредственно иконописью», — приводит пример Котельникова. Попробовать себя в качестве художника может каждый гость музея — на специальном стенде для этого показаны этапы создания иконы и лежат материалы и инструменты для рисования. В отдельной зоне оборудована небольшая библиотека и детский уголок. На первом этаже Музея веры работает новая экспозиция «Странствующая церковь». Она рассказывает об истории Иоанно-Богословского монастыря, который в начале 20 века вынужденно мигрировал из Прикамья. Чита, Владивосток, Харбин, Шанхай и Сан-Франциско. Как удалось эмигрировать монастырю, как сложилась его судьба — обо всем этом расскажут в Музее веры. Чердынь — родина пермских брендов. Выставочный зал представляет посетителям уникальную коллекцию деревянной храмовой скульптуры из 27 экспонатов и образцы Пермского звериного стиля, найденные в кладах. Здесь же находится знаменитая коллекция «Сасанидское серебро» — иранские блюда VII—X веков, которые были найдены недалеко от Чердыни в 1930-х годах. Часть коллекции этих блюд хранится в Государственном Эрмитаже. В бывшем здании мужского приходского училища летом 2024 года, при поддержке регионального минкульта, открылось новое музейное пространство. Здесь на втором этаже Чердынский музей рассказывает о самом себе. То есть о 125-летней истории музея и музейного дела в Чердыни. «На самом деле это не только история музея, но и история исследований, которые проводились в Чердынском уезде», — отмечает директор Чердынского музея Ирина Трофимова. На выставке «Все пути начинаются здесь» представлены самые первые, интересные и значимые экспонаты музея: предметы этнографии и живописи, документы, фотоматериалы и многое другое. Кстати, именно в ходе экскурсии по этой экспозиции гости узнают, почему же музей Чердыни носит имя Александра Пушкина. Центр памяти Михаила Романова в поселке Ныроб, который также является структурным подразделением Чердынского музея, сейчас закрыт на ремонт. Но экспонаты Центра переехали в Новое музейное пространство и открыты для посещения. В том числе и главная ныробская реликвия — оковы Михаила Никитича Романова. «Чердынская экспозиция дополнена выставкой из восьми икон святого Николая Чудотворца из собрания нашего музея. Они являются редкими экземплярами иконописного искусства, представляющими различную иконографию образов Святого Николая Угодника, распространенную в Северном Прикамье», — подчеркивают в музее.