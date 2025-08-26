Челябинское правительство взыскивает 64 миллиона с владельца базы на Тургояке

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области взыскивает 64,5 млн рублей с турбазы на Тургояке. Как следует из материалов дела, иск предъявлен к компании «Озеро Тургояк».
«Главное управление координации развития туризма в Челябинской области обратилось в суд с заявлением ООО „Озеро Тургояк“. Взыскивает в бюджет средства субсидии в размере: 27 млн и 37,5 млн рублей», — говорится в определении суда, которым располагает URA.RU.
Деньги выделялись по двум соглашениям, заключенным в декабре 2023 и мае 2024 годов. Подробностей нет. Иск подан в апреле, но заседания откладывались. В процессе участвует несколько третьих лиц. Среди них есть Контрольно-счетная палата региона, правительство области и компания «Уралстрой М». Летом к ним присоединился аппарат детского омбудсмена Евгении Майоровой.
Владеет турбизнесом Денис Пухов. Он же — собственник компании «Ворлд Прайс», которая судится с властями нескольких районов Челябинска, обвиняя их в незаконном приобретении бетонного контрафакта.
При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. При получении ответов они будут опубликованы.
