26 августа 2025

Челябинское правительство взыскивает 64 миллиона с владельца базы на Тургояке

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С владельца турбизнеса на Тургояке под Миассом власти требуют вернуть 64,5 млн рублей
С владельца турбизнеса на Тургояке под Миассом власти требуют вернуть 64,5 млн рублей Фото:

Главное управление координации развития туризма в Челябинской области взыскивает 64,5 млн рублей с турбазы на Тургояке. Как следует из материалов дела, иск предъявлен к компании «Озеро Тургояк».

«Главное управление координации развития туризма в Челябинской области обратилось в суд с заявлением ООО „Озеро Тургояк“. Взыскивает в бюджет средства субсидии в размере: 27 млн и 37,5 млн рублей», — говорится в определении суда, которым располагает URA.RU.

Деньги выделялись по двум соглашениям, заключенным в декабре 2023 и мае 2024 годов. Подробностей нет. Иск подан в апреле, но заседания откладывались. В процессе участвует несколько третьих лиц. Среди них есть Контрольно-счетная палата региона, правительство области и компания «Уралстрой М». Летом к ним присоединился аппарат детского омбудсмена Евгении Майоровой.

Владеет турбизнесом Денис Пухов. Он же — собственник компании «Ворлд Прайс», которая судится с властями нескольких районов Челябинска, обвиняя их в незаконном приобретении бетонного контрафакта.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. При получении ответов они будут опубликованы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главное управление координации развития туризма в Челябинской области взыскивает 64,5 млн рублей с турбазы на Тургояке. Как следует из материалов дела, иск предъявлен к компании «Озеро Тургояк». «Главное управление координации развития туризма в Челябинской области обратилось в суд с заявлением ООО „Озеро Тургояк“. Взыскивает в бюджет средства субсидии в размере: 27 млн и 37,5 млн рублей», — говорится в определении суда, которым располагает URA.RU. Деньги выделялись по двум соглашениям, заключенным в декабре 2023 и мае 2024 годов. Подробностей нет. Иск подан в апреле, но заседания откладывались. В процессе участвует несколько третьих лиц. Среди них есть Контрольно-счетная палата региона, правительство области и компания «Уралстрой М». Летом к ним присоединился аппарат детского омбудсмена Евгении Майоровой. Владеет турбизнесом Денис Пухов. Он же — собственник компании «Ворлд Прайс», которая судится с властями нескольких районов Челябинска, обвиняя их в незаконном приобретении бетонного контрафакта. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями к обеим сторонам спора. При получении ответов они будут опубликованы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...