Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии нового учебного года посетил площадку образовательного центра «Ньютон», которая начнет работу с сентября. Он оценил готовность и осмотрел оснащение образовательного учреждения. Также рассказал, что сам в школе очень любил физику и опыты, хотя в советской школе такого оборудования, как сейчас, не было, отметил Текслер, передает корреспондент URA.RU.
«Я в школе любил уроки физики. Хотя, конечно, такого оснащения в советской школе не было. Но многое зависит от педагога. У нас учитель был классным руководителем и очень-очень увлеченный своим предметом. Все время какие-то лабораторные работы были, что-то он там придумывал», — сообщил Текслер во время осмотра класса физики в новой школе образовательного центра «Ньютон» в Челябинске, передает корреспондент URA.RU.
Образовательное учреждение перед 1 сентября на 100% оснащено современным оборудованием и полностью готово к приему детей. Школа построена в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Текслер также осмотрел класс по работе с беспилотниками, класс авиамоделирования, столярную мастерскую. «Важно, чтобы ребята работали своими руками», — отметил губернатор. Отдельно он зашел в зал хореографии и спортзал. «Просторный зал. Замечательные условия и для преподавателей, и для учеников», — оценил Текслер.
Новая школа в 20-ом микрорайоне Челябинска стала частью образовательного центра «Ньютон». Она рассчитана на 1,5 тысячи мест. Здание выполнено в современном стиле и укомплектовано необходимым оборудованием. Для учащихся младших классов выделен отдельный корпус, также предусмотрены кабинеты для различных предметов.
