Тело российского альпиниста Михаила Ишутина, погибшего 10 лет назад на пике Победы в Киргизии, расположено в непосредственной близости от Натальи Наговицыной, которая находится на вершине с 12 августа. Об этом сообщил старший координатор альпинистского отряда и директор АНО «Высшая горная школа» Алексей Овчинников. Он уточнил, что Ишутин отличался высоким уровнем подготовки и дважды поднимался на эту вершину. Что известно о легендарном альпинисте, покорившем пик Победы — в материале URA.RU.
Биография
Михаил Ишутин родился 3 января 1957 года в деревне Елисеевичи, расположенной в Брянской области. Высшее образование он получил в Санкт-Петербургском государственном университете физической культуры имени П. Ф. Лесгафта. В течение своей профессиональной деятельности Ишутин занимал пост президента Федерации альпинизма, скалолазания и ледолазания Архангельской области, а также работал тренером по скалолазанию. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».
Увлечение горами появилось у Ишутина в 1978 году, когда он вместе с группой альпинистов впервые отправился на скалы. С тех пор он осуществил более 400 восхождений, преодолев маршруты различной степени сложности на хребтах Тянь-Шаня, Кавказа и Памира. Кроме того, ему удалось подняться на одни из самых высоких вершин мира — Эверест и Чогори.
Последнее восхождение
Особое значение
Восхождение российских альпинистов на пик Победы, высшую точку Тянь-Шаня, летом 2015 года приобрело символическое значение. В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне планировалось установить на вершине, расположенной на высоте 7439 метров, копию легендарного штурмового флага. Для Михаила Ишутина этот подъем должен был стать уже третьим успешным восхождением на семитысячник.
Начало экспедиции
Сбор участников экспедиции был объявлен 10 июля 2015 года. Перед началом основного восхождения альпинисты проходили акклиматизацию на пике Ленина, что заняло 10 дней. Первоначально планировалось покорять пик Победы разными маршрутами: часть команды собиралась идти по классической линии, в то время как Ишутин выбрал маршрут через траверс Неру-Победа. Однако погодные условия внесли коррективы в планы альпинистов.
Первые сложности
По словам председателя комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александра Яковенко, обильные снегопады сделали маршрут крайне опасным. В этих условиях команда Ишутина присоединилась к основной группе и пошла по классическому пути, однако Ишутин начал движение на два дня позже остальных из-за неблагоприятной погоды, пережидая снегопад в базовом лагере.
Продвижение по маршруту осложнялось большим количеством глубокого снега, требовавшим постоянной прокладки тропы. На пятый день экспедиции группы достигли вершины Важа Пшевелла, спустились в мульду — значительное углубление на снежном склоне — и выкопали снежные пещеры на высоте почти семь тысяч метров. Поблизости находилась и украинская команда. Альпинисты были вынуждены провести в ожидании погодного окна целый день; подходящие условия наступили лишь утром, и три группы начали восхождение в три часа ночи.
«К 12:00 были на вершине... На спуске я встретил Мишу, который шел навстречу, ему всего метров двести оставалось, сказал ему: "Хватит уже, вот она — вершина, засчитываем, пошли обратно". Он: "Да, ладно, до парней дойду". Очень внятно и адекватно отвечал», — рассказал Яковенко.
Покорил пик ценой жизни
Как только четверо из команды Яковенко добрались до скалы «Обелиск» на высоте 6950 метров, по рации поступило сообщение от старшего тренера Николая Захарова о резком ухудшении состояния Михаила Ишутина. Команда сделала фото с флагом Победы и начала спуск. Ишутин шел последним в связке, все было в порядке, однако спустя пару часов на высоте около 7,3 тысячи метров он почувствовал сильную боль в правой ноге, позднее рассказала племянница Ишутина Ирина.
Вместе с ним остались два участника группы. Михаил присел отдохнуть на камень, в этот момент порыв ветра унес его перчатку. Пока товарищи пытались ее поймать, Ишутин уже лежал на снегу. Попытки реанимировать альпиниста оказались безрезультатными — по свидетельствам участников экспедиции, Михаил Ишутин скончался в течение примерно 15 минут. Смерть мужчины произошла 8 августа 2015 года.
Тело лежит на вершине уже 10 лет
Тело Ишутина обернули покрывалом и оставили в мульде: из-за начавшегося урагана и отсутствия видимости эвакуировать тело не представлялось возможным. Команда с трудом добралась до базового лагеря — один из альпинистов получил серьезное обморожение, у другого развился отек легких.
«На спуске я молил Бога и одновременно благодарил его, что кашляющие парни шли сами своими ногами. Если бы мы начали транспортировку, то наша группа превратилась бы в похоронную процессию», — отметил Яковенко.
Тело российского альпиниста осталось на высоте около 7,2 тысячи метров, всего в нескольких метрах от места, где сейчас находится Наталья Наговицына. За прошедшие годы не раз предпринимались попытки эвакуации останков, однако все они закончились безрезультатно.
