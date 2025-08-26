Надежда сильнее смерти: близкие альпинистки Наговицыной отказываются верить в ее гибель, делом занялся СК

Сын российской альпинистки Натальи Наговицыной, которая застряла на пике Победы, обратился к председателю СК Александру Бастрыкину, генпрокурору Игорю Краснову и в МИД. Он попросил организовать аэровидеосъемку с помощью дронов, чтобы подтвердить, что мать жива, и срочно начать спасательную операцию.
После этого Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата СК немедленно связаться с МЧС и принять меры для выяснения обстоятельств и оказания помощи. Наговицына оказалась на вершине 12 августа — у нее перелом ноги. Она находится на высоте около семи тысяч метров без еды. Попытки эвакуировать ее уже предпринимались трижды, но все оказались безуспешными.
Из-за плохой погоды поиски официально приостановили: сейчас добраться до альпинистки невозможно. Родные Натальи не верят в ее гибель и настаивают на продолжении спасательной операции. Что известно на текущий момент — в материале URA.RU.
Реакция официальных лиц на обращение сына альпинистки
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства немедленно связаться с МЧС и принять все возможные меры для выяснения обстоятельств происшествия и оказания помощи в спасении альпинистки. Бастрыкин подчеркнул важность оперативного доклада о ходе работ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что российское посольство в Бишкеке и внешнеполитическое ведомство с первого дня получения информации делали все возможное для активизации усилий по спасению. Они также поддерживали контакт с родственниками и координировали взаимодействие с киргизскими службами.
«Вертолет упал, а им все мало»: как в Сети отреагировали на просьбу сына
В социальных сетях ситуация вызвала широкий общественный резонанс, но далеко не все пользователи проявили сочувствие. Многие комментаторы обвинили альпинистку в необдуманном риске и раскритиковали обращение ее сына в официальные органы. «Сыночка написал в нашу прокуратуру… То есть эти мероприятия будут за наш счет! Один человек умер, спасая ее, пятеро тяжело травмированы, вертолет упал, а семье все мало», — писала Людмила Дубровина.
Другие пользователи также резко высказались: «Почему спасатель за „спасибо“ должен лезть и жертвовать собой? А сын этих лазоскалов будет ультиматумы двигать. Нет денег — продай квартиру и вперед». Некоторые упрекали родственников, что они сами не участвуют в спасении: «Что ж ни сыночка, ни сестрица не пошли ее спасать, даже от дивана не оторвались».
Тем не менее встречались некоторые пользователи выразили слова сочувствия: «Очень жаль Наталью. Такая ужасная смерть. В одиночестве и в надежде на спасение, которое так и не пришло», — писала читательница Valerie Basmanova.
Что переживают друзья и родственники Натальи
Сестра альпинистки Юлия Лыкова рассказала, что за все время с семьей никто не связывался, и все новости они узнавали из СМИ. «Разве это порядочно? Нас игнорируют, не берут трубки. Ну, можно же было сообщить хоть что-то? Никто ничего не делал для спасения Наташи. Даже дрон не хотят отправить», — поделилась Юлия с aif.ru. По ее словам, обращения в различные организации не дали результата.
Друзья Натальи также выражали отчаяние и бессилие: «Оставить ЖИВОГО человека умирать — это как минимум странно. Ведь речь не идет о том, чтобы отправлять людей на погибель. Киргизы всячески блокируют спасательные операции. Чего они боятся?».
Как идут поиски и спасательные работы
Спасательная операция осложнена тяжелыми погодными условиями: в районе Пика Победы температура опускается до минус 30 градусов, дуют сильные ветра. МЧС Киргизии и российские спасатели отмечают, что констатировать гибель альпинистки можно будет только после того, как до нее доберутся и смогут проверить пульс. В ближайшее время это невозможно из-за непогоды.
В ходе операции пострадали двое российских спасателей — их планируют транспортировать на лечение в Москву. По словам представителей российского посольства в Бишкеке, сейчас решается вопрос их перевозки: «Думаю, в течение нескольких дней удастся этот вопрос решить и они продолжат лечение в российской столице».
Проверка также проводится в отношении фирмы-организатора восхождения. По словам пресс-службы МВД Киргизии, по итогам доследственной проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.