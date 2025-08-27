Большинство жителей стран Европы выступают против отправки военных на Украину даже в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения и комментарии европейских чиновников.
«План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью <...> Лидеры вынуждены мириться с неприятным фактом, что многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может подвергнуть их риску», — приводит WSJ мнение неназванных представителей властей. Чиновники также отмечают, что им будет крайне сложно убедить население в необходимости подобных шагов без четких гарантий поддержки со стороны США.
Идея создания контингента безопасности с участием европейских армий, который мог бы быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, не находит поддержки у большинства граждан Германии, Франции и Польши. Согласно результатам последних соцопросов, 56% жителей Германии выступают категорически против направления своих солдат на Украину. Во Франции лишь незначительная часть готова поддержать такую инициативу и только при условии достижения устойчивого мира. В Польше почти 60% респондентов также не согласны с отправкой войск. При этом в дипломатических кругах ЕС и НАТО обсуждают возможность размещения войск лишь после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.
Вопрос "миротворческой" миссии Запада на Украине вновь стал актуальным после встречи президента страны Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. Главы государств так называемой "коалиции желающих", которая поддерживает Киев, заявили о готовности отправить военный контингент на Украину после достижения мирного соглашения.
Российский МИД, в свою очередь, неоднократно заявлял о категорической неприемлемости размещения на Украине военных контингентов стран НАТО. В ведомстве подчеркивают, что любые подобные сценарии могут привести к резкой эскалации и рассматриваются Москвой как провокация к продолжению боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любое обсуждение гарантий безопасности для Украины должно включать обсуждение гарантий безопасности и для России.
