Европейцы выступили резко против отправки войск НАТО на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Европейцы не хотят отправки войск на Украину
Европейцы не хотят отправки войск на Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство жителей стран Европы выступают против отправки военных на Украину даже в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения и комментарии европейских чиновников.

«План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью <...> Лидеры вынуждены мириться с неприятным фактом, что многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может подвергнуть их риску», — приводит WSJ мнение неназванных представителей властей. Чиновники также отмечают, что им будет крайне сложно убедить население в необходимости подобных шагов без четких гарантий поддержки со стороны США.

Идея создания контингента безопасности с участием европейских армий, который мог бы быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, не находит поддержки у большинства граждан Германии, Франции и Польши. Согласно результатам последних соцопросов, 56% жителей Германии выступают категорически против направления своих солдат на Украину. Во Франции лишь незначительная часть готова поддержать такую инициативу и только при условии достижения устойчивого мира. В Польше почти 60% респондентов также не согласны с отправкой войск. При этом в дипломатических кругах ЕС и НАТО обсуждают возможность размещения войск лишь после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой.

Вопрос "миротворческой" миссии Запада на Украине вновь стал актуальным после встречи президента страны Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. Главы государств так называемой "коалиции желающих", которая поддерживает Киев, заявили о готовности отправить военный контингент на Украину после достижения мирного соглашения.

Российский МИД, в свою очередь, неоднократно заявлял о категорической неприемлемости размещения на Украине военных контингентов стран НАТО. В ведомстве подчеркивают, что любые подобные сценарии могут привести к резкой эскалации и рассматриваются Москвой как провокация к продолжению боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любое обсуждение гарантий безопасности для Украины должно включать обсуждение гарантий безопасности и для России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство жителей стран Европы выступают против отправки военных на Украину даже в случае достижения мирного соглашения. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опросы общественного мнения и комментарии европейских чиновников. «План отправки тысяч военных из Европы на Украину в случае достижения мирного соглашения сталкивается с главным скептиком: европейской общественностью <...> Лидеры вынуждены мириться с неприятным фактом, что многие избиратели выступают против любого развертывания войск, которое может подвергнуть их риску», — приводит WSJ мнение неназванных представителей властей. Чиновники также отмечают, что им будет крайне сложно убедить население в необходимости подобных шагов без четких гарантий поддержки со стороны США. Идея создания контингента безопасности с участием европейских армий, который мог бы быть размещен на Украине после прекращения боевых действий, не находит поддержки у большинства граждан Германии, Франции и Польши. Согласно результатам последних соцопросов, 56% жителей Германии выступают категорически против направления своих солдат на Украину. Во Франции лишь незначительная часть готова поддержать такую инициативу и только при условии достижения устойчивого мира. В Польше почти 60% респондентов также не согласны с отправкой войск. При этом в дипломатических кругах ЕС и НАТО обсуждают возможность размещения войск лишь после заключения мирного соглашения между Киевом и Москвой. Вопрос "миротворческой" миссии Запада на Украине вновь стал актуальным после встречи президента страны Владимира Зеленского с главой США Дональдом Трампом в Вашингтоне и европейскими лидерами в Белом доме 18 августа. Главы государств так называемой "коалиции желающих", которая поддерживает Киев, заявили о готовности отправить военный контингент на Украину после достижения мирного соглашения. Российский МИД, в свою очередь, неоднократно заявлял о категорической неприемлемости размещения на Украине военных контингентов стран НАТО. В ведомстве подчеркивают, что любые подобные сценарии могут привести к резкой эскалации и рассматриваются Москвой как провокация к продолжению боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что любое обсуждение гарантий безопасности для Украины должно включать обсуждение гарантий безопасности и для России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...