«Это выживание»: на Украине признались, почему острым стал вопрос о мобилизации женщин

Командир батальона ВСУ Юрий Береза заявил о необходимости всеобщей мобилизации мужчин и женщин с 18 лет, поскольку это является вопросом выживания страны. Об этом военный сообщил в эфире украинского телеканала.
«Мобилизация с 18 лет и девушек, и парней — это вопрос выживания нашего государства, абсолютная мобилизация всех», — отметил Юрий Береза в интервью телеканалу «Киев 24». Военный добавил, что мобилизованных 18-летних граждан можно задействовать не только на линии фронта, но и в тыловых подразделениях.
Также комбат заявил, что украинцы, покинувшие страну, не имеют права ни на государственные должности, ни на ведение бизнеса, ни на другие привилегии, предоставляемые гражданам Украины. По его мнению, такие люди «больше не имеют права на то, чтобы быть гражданами Украины».
На фоне роста потерь в рядах ВСУ украинские власти ищут различные способы пополнения армии. В начале февраля президент Владимир Зеленский анонсировал специальные контракты для мужчин младше установленного мобилизационного возраста. С 11 февраля Министерство обороны Украины начало принимать на контрактную службу граждан мужского пола от 18 до 24 лет. Им обещают высокие выплаты, льготы при поступлении в вузы и другие преимущества, однако обязательным условием остается служба в пехотных бригадах на передовой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.