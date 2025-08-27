Politico: Трамп убедил Орбана смягчить позицию по вступлению Украины в ЕС

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смягчить позицию по вопросу вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает издание Politico.
«Тот факт, что президент США Дональд Трамп теперь убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, <...> снять свою позицию по вопросу вступления Киева в ЕС, изменил ситуацию», — пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. До этого момента Венгрия традиционно блокировала продвижение Украины на пути к членству в ЕС. Орбан был готов поддержать вступление Молдавии, но выступал категорически против членства Украины. Позиция Будапешта была одним из главных препятствий на пути начала официальных переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.
Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут начаться в ближайшее время. Французские дипломаты утверждают, что решения по этим вопросам будут приняты в «ближайшие дни или недели».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.