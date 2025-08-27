Politico: Трамп убедил Орбана смягчить позицию по вступлению Украины в ЕС

Орбан выступал категорически против членства Украины
Орбан выступал категорически против членства Украины

Президент США Дональд Трамп убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана смягчить позицию по вопросу вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает издание Politico.

«Тот факт, что президент США Дональд Трамп теперь убедил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который выступает против членства Украины в ЕС, <...> снять свою позицию по вопросу вступления Киева в ЕС, изменил ситуацию», — пишет Politico, ссылаясь на европейских дипломатов. До этого момента Венгрия традиционно блокировала продвижение Украины на пути к членству в ЕС. Орбан был готов поддержать вступление Молдавии, но выступал категорически против членства Украины. Позиция Будапешта была одним из главных препятствий на пути начала официальных переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Ранее стало известно, что переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз могут начаться в ближайшее время. Французские дипломаты утверждают, что решения по этим вопросам будут приняты в «ближайшие дни или недели».

